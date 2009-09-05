На Дожинки с чистой совестью

В Могилевском районе экипаж Владимира Корсака намолотил более четырех с половиной тонн хлеба.

Владимир впервые за последний месяц присел у телевизора: в жатву времени оставалось только на сон. Но к столь плотному графику комбайнер давно привык - за штурвалом не первый сезон.

Супруга комбайнера хотя и разделяет это стремление, но сетует. Ужин во время уборочной готовила всегда, а съедался он крайне редко. Иногда комбайнер и вовсе в поле ночевал: драгоценного времени было жалко.

Усилия превзошли все ожидания. Комбайнер - лидер не только в районе, но и в области. Одна из составляющих ошеломительного успеха – урожайность. 78 центнеров с гектара – это серьезно.

Сейчас у Владимира короткая передышка. Законсервирует комбайн и снова на поле - вносить удобрения для будущего урожая.