Школьникам запретили мыть классные доски

По мнению правоохранителей, для детей это слишком тяжелый физический труд

Удивительное открытие сделали для себя работники прокуратуры Екатеринбурга по время плановой проверки школ. Оказывается, классные доски в школах моют не специально обученные люди, а сами школьники! Мало того, ребята еще и полы в классах драили после уроков! Шокированные этим открытием, работники прокуратуры вынесли школам протест.

- Вопреки существующему законодательству, которое запрещает заставлять детей заниматься физическим трудом, учеников обязывали убирать классные кабинеты после уроков, мыть полы и прибираться в коридорах школы, - рассказала работник прокуратуры. – Тех, кто отказывался отбывать повинность, наказывали. Запугивали условным исключением из школы и даже отстраняли от занятий на срок от нескольких дней до недели. Мы считаем, что это недопустимо, и уже вынесли cвой протест. Нарушения закона должны быть устранены.

Пока под прокурорскую раздачу попали 5 школ Екатеринбурга. Но теперь дети, которых тяготили обязанности дежурного по классу, обрели надежного союзника в войне с учителями, пишет «Комсомольская правда».