Команда Витебского кадетского училища стала победителем олимпиады «Патриот»

Ребята прошли через множество испытаний. Всего участвовали 13 команд. Интеллектуальные баталии, творческие задания и исторические викторины – программа была насыщенной. Но главная цель олимпиады – воспитать не просто эрудита, а гражданина и патриота, человека, который понимает ценность мирного неба и готов к защите своей родины с малых лет.

Патриотизм, в первую очередь – это служение Родине, любовь к ней. Постоянно, каждый день думать об этом. На будущее тоже. Поступать в вузы силового блока, чтобы, опять же, продолжать все это дело. Чтобы наша Беларусь оставалась самой безопасной державой.

Алексей Кашпур, председатель Республиканского Совета Белорусского союза суворовцев и кадет:

Мы уверены в том, что эти ребята – патриоты, и будут это звание нести гордо. И можем сказать так откровенно: это уже наши внуки. И мы думаем, что страна в их руках будет только крепче и будет расцветать. Мы, во-первых, каждый год стараемся конкурсы совершенствовать. Улучшать их или же идем, в общем-то, по желаниям участников, чтобы они становились интереснее.

Отметим, что помимо команды Витебского кадетского училища в тройку лидеров вошли представители специализированного лицея МЧС и Минского суворовского училища.