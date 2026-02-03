Медколледжи активно работают над подготовкой целевиков – узнали, в чём плюсы такого обучения

В Минской области активно ведется подготовка медицинских кадров по целевым договорам, при этом область входит в число лидеров по количеству заявок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2025 году три медколледжа области выпустили свыше 540 специалистов, из них 220 целевиков. Это 48 % от общего числа бюджетных мест. Так, в Слуцком медицинском колледже до 60 % учащихся проходят профподготовку по целевым договорам. В чем преимущества такого обучения – материал Анны Куртасовой.

Слуцкий медицинский колледж – одно из ведущих учреждений страны, где готовят кадры для здравоохранения. Большая часть учащихся – целевики, которые замотивированы и влюблены в профессию. Маргарита Шевчук обучается на специальности «сестринское дело». Будущую профессию выбрала осознанно. Для нее целевое – стабильность и ясность.

Маргарита Шевчук, учащаяся Слуцкого государственного медицинского колледжа имени С.И. Шкляревского:

Быть медсестрой – моя мечта с детства, я очень хотела помогать людям. Я выбрала поступать по целевому договору, так как есть множество преимуществ. Например, после окончания колледжа я получаю гарантированное трудоустройство в учреждении здравоохранения, которое находится в родном для меня городе – это Солигорск. Всего в Слуцком медколледже готовят кадры по четырем направлениям. Здесь дают хорошую образовательную базу. Уровень подготовки высокий. Сюда приезжают учиться из других государств.

Фаган Мамедзаде, учащийся Слуцкого государственного медицинского колледжа имени С.И. Шкляревского:

Я из Азербайджана, обучаюсь 2,5 года. Мне советовали этот коллеж мои родственники. Хорошо, что они советовали, потому что здесь очень хорошие преподаватели.

Для восполнения кадрового дефицита в Беларуси утверждены приоритетные направления для целевого набора в вузы и ссузы. Медицинский профиль в том числе. Выпускники Слуцкого колледжа гарантированно трудоустроятся в учреждения Минской области и других регионов страны.

Александр Борисовец, директор Слуцкого государственного медицинского колледжа имени С.И. Шкляревского:

Мы ведем работу в том плане, чтобы выполнить поставленные задачи, именно увеличить количество обучающихся по бюджету и в частности в целевой. То есть целевиков в пределах, на сегодняшний день, для среднего специального образования в рамках 60 %. Для качественной подготовки кадров в колледже проводится модернизация. Закупается современное оборудование, на котором ребята оттачивают навыки.