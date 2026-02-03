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Медколледжи активно работают над подготовкой целевиков – узнали, в чём плюсы такого обучения

03 февраля 2026 14:01
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В Минской области активно ведется подготовка медицинских кадров по целевым договорам, при этом область входит в число лидеров по количеству заявок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В 2025 году три медколледжа области выпустили свыше 540 специалистов, из них 220 целевиков. Это 48 % от общего числа бюджетных мест.

Так, в Слуцком медицинском колледже до 60 % учащихся проходят профподготовку по целевым договорам. В чем преимущества такого обучения – материал Анны Куртасовой.

Медколледжи активно работают над подготовкой целевиков – узнали, в чём плюсы такого обучения-2

Слуцкий медицинский колледж – одно из ведущих учреждений страны, где готовят кадры для здравоохранения. Большая часть учащихся – целевики, которые замотивированы и влюблены в профессию.

Маргарита Шевчук обучается на специальности «сестринское дело». Будущую профессию выбрала осознанно. Для нее целевое – стабильность и ясность.

Медколледжи активно работают над подготовкой целевиков – узнали, в чём плюсы такого обучения-4

Маргарита Шевчук, учащаяся Слуцкого государственного медицинского колледжа имени С.И. Шкляревского:
Быть медсестрой – моя мечта с детства, я очень хотела помогать людям. Я выбрала поступать по целевому договору, так как есть множество преимуществ. Например, после окончания колледжа я получаю гарантированное трудоустройство в учреждении здравоохранения, которое находится в родном для меня городе – это Солигорск.

Всего в Слуцком медколледже готовят кадры по четырем направлениям. Здесь дают хорошую образовательную базу. Уровень подготовки высокий. Сюда приезжают учиться из других государств.

Медколледжи активно работают над подготовкой целевиков – узнали, в чём плюсы такого обучения-6

Фаган Мамедзаде, учащийся Слуцкого государственного медицинского колледжа имени С.И. Шкляревского:
Я из Азербайджана, обучаюсь 2,5 года. Мне советовали этот коллеж мои родственники. Хорошо, что они советовали, потому что здесь очень хорошие преподаватели.

Медколледжи активно работают над подготовкой целевиков – узнали, в чём плюсы такого обучения-8

Для восполнения кадрового дефицита в Беларуси утверждены приоритетные направления для целевого набора в вузы и ссузы. Медицинский профиль в том числе. Выпускники Слуцкого колледжа гарантированно трудоустроятся в учреждения Минской области и других регионов страны.

Медколледжи активно работают над подготовкой целевиков – узнали, в чём плюсы такого обучения-10

Александр Борисовец, директор Слуцкого государственного медицинского колледжа имени С.И. Шкляревского:
Мы ведем работу в том плане, чтобы выполнить поставленные задачи, именно увеличить количество обучающихся по бюджету и в частности в целевой. То есть целевиков в пределах, на сегодняшний день, для среднего специального образования в рамках 60 %.

Для качественной подготовки кадров в колледже проводится модернизация. Закупается современное оборудование, на котором ребята оттачивают навыки.

Медколледжи активно работают над подготовкой целевиков – узнали, в чём плюсы такого обучения-12

Также в колледже появилась система по отработке внутрикостного введения препаратов, есть фантом для тренировки остановки носовых кровотечений. Оборудование высокотехнологично и приближенно к реальным условиям. Все нацелено на то, чтобы молодые специалисты, придя на свои первые рабочие места, были максимально готовы к оказанию медпомощи.

Подробнее смотрите в видео.

# Образование в Беларуси # Медицина

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