«Общая численность учащихся 370 человек» – рассказываем о воспитанниках Минской областной комплексной СДЮШОР «Олимпик-2011»

В Минской области спорту уделяется приоритетное внимание. Строятся новые физкультурно-оздоровительные центры, проводятся международные турниры и соревнования. Причем это происходит в каждом уголке области. Сегодня побываем в Молодечно – это родина именитых спортсменов. О том, как здесь растят будущих чемпионов и на какие направления делают ставку, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Профильный стадион существует полвека – как Молодечно стал столицей городошного спорта

Одна из жемчужин городской спортивной среды – Минская областная комплексная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Олимпик-2011». Здесь не только воспитывают будущих чемпионов, но и создают условия для активного отдыха. В отделениях занимаются сотни юных спортсменов, многие из которых уже добились значительных успехов на республиканском и международном уровнях.

Марина Клемятич, заместитель директора Минской областной комплексной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Олимпик-2011»:

Три отделения – баскетбол, волейбол, плавание. Общая численность учащихся 370 человек. 12 тренеров-преподавателей работают с учащимися. У нас есть выпускники школы, которые входят в состав сборной и национальной сборной команды Республики Беларусь. В школе подготовлено за этот год три мастера спорта, семь кандидатов в мастера – это на отделении плаванья. На игровых видов – 13 первых разрядов. Также наши выпускники и воспитанники играют в волейбольных клубах страны. Даже в этом году стали победителями Кубка Беларуси две воспитанницы. Они играют в волейбольном клубе «Искра». Влада Родовская, корреспондент:

Насколько сложно к вам попасть? Серьезный отбор наверняка?