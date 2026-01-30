«Ответственность огромная». Журналисты президентского пула рассказали о своей работе

В этом цехе есть своя святая святых, закрытый клуб избранных. Президентский пул. Это не должность, это статус. Несколько человек от главных телеканалов, которые получают право находиться в нескольких метрах от первого лица государства. Их кадры становятся официальной летописью власти, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Конечно, работа пуловского журналиста – это вообще отдельная спецификация. То есть ты должен не просто по факту освещать мероприятие с участием главы государства: приехал, уехал, наградил, подарил, открыл…

Нет, ты должен думать как он. Понимать, почему он заявил о том, а не об этом, почему об этом умолчал, почему поступил так, а не иначе. Более того, очень важно не исказить то, что хотел сказать глава государства.