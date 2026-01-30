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«Ответственность огромная». Журналисты президентского пула рассказали о своей работе

30 января 2026 16:34
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В этом цехе есть своя святая святых, закрытый клуб избранных. Президентский пул. Это не должность, это статус. Несколько человек от главных телеканалов, которые получают право находиться в нескольких метрах от первого лица государства. Их кадры становятся официальной летописью власти, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. 

«Ответственность огромная». Журналисты президентского пула рассказали о своей работе -2

Алена Сырова, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Конечно, работа пуловского журналиста – это вообще отдельная спецификация. То есть ты должен не просто по факту освещать мероприятие с участием главы государства: приехал, уехал, наградил, подарил, открыл… 

Нет, ты должен думать как он. Понимать, почему он заявил о том, а не об этом, почему об этом умолчал, почему поступил так, а не иначе. Более того, очень важно не исказить то, что хотел сказать глава государства.

«Ответственность огромная». Журналисты президентского пула рассказали о своей работе -4

Валерий Науменко, телеоператор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я долго был в президентском пуле, в командировки ездили, в одном самолете с Президентом летал, у меня книжечки дома лежат, все отмечено. Там некогда думать. Все должно быть… И думать, и делать, там нет времени, потому что переснять невозможно. 

Если интервью можно записать: давайте повторим, там никто тебе повторять не будет, у Президента и просто у чиновников. Там все идет быстро, четко, все понимают, что они делают. Ответственность огромная. 

Подробности в видео.

# Телевидение # Алена Сырова

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