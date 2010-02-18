Минсельхозпрод предлагает штрафовать организации, которые не справляются с присоединёнными хозяйствами

Многие минские инвесторы, казалось бы, взялись за их развитие и подъём. Но несмотря на триллионные вложения, далеко не все хозяйства работают по полной программе.

Несколько лет назад полсотни убыточных колхозов Минской области получили преуспевающих шефов. Это стабильно работающие минские предприятия. Задумка была нехитрая. Успешные менеджеры должны были перенести свой опыт работы в сферы АПК. Получилось не у всех.

Александр Сидорчик, исполняющий обязанности главного инженера филиала «Озерный»:

— В организации нашей работы мы не нуждаемся. У каждого работника — и агронома, и инженера, и руководителя — по 20 лет стаж. Нам бы побольше финансовой помощи. А там справимся.

Справляется в родном филиале «Озерном» Александр Антонович не один десяток лет. И раньше было нелегко, но лучше не стало. Сейчас он главный по машинному парку хозяйства. К посевной, рапортует, почти готовы. Обновляют тракторы. Говорят, не техника железная, а люди.

Александр Сидорчик, исполняющий обязанности главного инженера филиала «Озерный»:

— Положение тяжелое не только у нас. Стараемся выйти из положения. В прошлом году показатели были не очень.

«Озерный» передали минской компании, которая торгует продуктами. Вроде бы и средства вкладывали и помогали, но в кризисный год — побольше других забот. Это хозяйство допустило наибольшее снижение производства сельхозпродукции. Не нашли денег или свою нишу — большой вопрос.

Сергей Пищало, директор филиала «Озерный»:

— Отказались от молочного скотоводства. Нерентабельно, реконструкция требует много денег. Ставку сделали на овощи.

С трудностями сталкиваются все, но не все справляются. Но есть и удачные примеры. Пример — хозяйство «Чуденичи» в Логойском районе. Здесь финансовое здоровье наладили как раз с помощью минских инвесторов. И сельхозминус превратили в экономический плюс.

Как повысить эффективность тандема мегаполиса и села, решали сегодня в мэрии. Говорят, и здесь кадры решают все. Город вложил в бывшие колхозы больше триллиона рублей за последние пять лет. Отказываться от господдержки агропромышленного комплекса не собираются. Собираются разобраться, всегда ли причина неудач в хозяйствах объективны. Есть подозрения.

Семен Шапиро, министр сельского хозяйства Республики Беларусь:

— Я предлагал, чтобы в Минском районе действовал аукцион. Некоторые хозяйства здесь полностью уничтожены.

В Горисполкоме прозвучало предложение Минсельхозпрода — наказывать рублем организации, которые с присоединенными хозяйствами не справляются. Пока для них действовали налоговые льготы. Безответственных инвесторов убыточных сельхозхозяйств ждут штрафы.