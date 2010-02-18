Минсельхозпрод предлагает штрафовать организации, которые не справляются с присоединёнными хозяйствами

Несколько лет назад полсотни убыточных колхозов Минской области получили преуспевающих шефов. Это стабильно работающие минские предприятия. Задумка была нехитрая. Успешные менеджеры должны были перенести свой опыт работы в сферы АПК. Получилось не у всех.
Александр Сидорчик, исполняющий обязанности главного инженера филиала «Озерный»:
— В организации нашей работы мы не нуждаемся. У каждого работника — и агронома, и инженера, и руководителя — по 20 лет стаж. Нам бы побольше финансовой помощи. А там справимся.
Справляется в родном филиале «Озерном» Александр Антонович не один десяток лет. И раньше было нелегко, но лучше не стало. Сейчас он главный по машинному парку хозяйства. К посевной, рапортует, почти готовы. Обновляют тракторы. Говорят, не техника железная, а люди.
Александр Сидорчик, исполняющий обязанности главного инженера филиала «Озерный»:
— Положение тяжелое не только у нас. Стараемся выйти из положения. В прошлом году показатели были не очень.
«Озерный» передали минской компании, которая торгует продуктами. Вроде бы и средства вкладывали и помогали, но в кризисный год — побольше других забот. Это хозяйство допустило наибольшее снижение производства сельхозпродукции. Не нашли денег или свою нишу — большой вопрос.
Сергей Пищало, директор филиала «Озерный»:
— Отказались от молочного скотоводства. Нерентабельно, реконструкция требует много денег. Ставку сделали на овощи.
С трудностями сталкиваются все, но не все справляются. Но есть и удачные примеры. Пример — хозяйство «Чуденичи» в Логойском районе. Здесь финансовое здоровье наладили как раз с помощью минских инвесторов. И сельхозминус превратили в экономический плюс.
Как повысить эффективность тандема мегаполиса и села, решали сегодня в мэрии. Говорят, и здесь кадры решают все. Город вложил в бывшие колхозы больше триллиона рублей за последние пять лет. Отказываться от господдержки агропромышленного комплекса не собираются. Собираются разобраться, всегда ли причина неудач в хозяйствах объективны. Есть подозрения.
Семен Шапиро, министр сельского хозяйства Республики Беларусь:
— Я предлагал, чтобы в Минском районе действовал аукцион. Некоторые хозяйства здесь полностью уничтожены.
В Горисполкоме прозвучало предложение Минсельхозпрода — наказывать рублем организации, которые с присоединенными хозяйствами не справляются. Пока для них действовали налоговые льготы. Безответственных инвесторов убыточных сельхозхозяйств ждут штрафы.