Крупный бизнес-форум собрал представителей торговых сетей России и Беларуси в Минске

Об инвестиционной привлекательности белорусской экономики для российского бизнеса говорили сегодня в Минске.

Сегодня 15 представителей крупных торговых сетей из России прибыли в Минск, чтобы с глазу на глаз пообщаться с белорусскими производителями. Цель - расширить географию экспорта и найти новых партнеров.

Елена Симончук, заместитель директора международной компании:

— Интерес к белорусской продукции очень высок. В первую очередь интересуют продукты питания, молочные продукты, сыры, мясная продукция.

В Мурманской области всё, кроме рыбы, хотят из Беларуси. Здесь развита сеть магазинов, в которых широко реализуется белорусская продукция.

Татьяна Миняева, заместитель руководителя сетевой компании (Мурманск):

— Эту продукцию отличает высокое качество и вполне доступная цена.

20 магазинов по всей Москве. Уже шесть лет молоко, мясо и даже хлеб возят туда из Беларуси. Косметика, одежда и консервы — бизнесмен планирует расширить ассортимент после этого визита.

Петр Немилов, генеральный директор сетевой компании (Москва):

— Наши постоянные покупатели выбирают белорусский товар. Самым слабым в этом взаимодействии является продвижение бел товара на российский рынок. Белорусские бренды неузнаваемы.

В свою очередь белорусские производители сетуют, мол, пробить стену иерархии российских менеджеров порой не возможно, даже низкой ценой и высоким качеством.

Михаил Сениченков, начальник отдела экспорта производственного предприятия:

— Если наше белорусское предприятие сегодня выходит на российский рынок, трудно связаться с топ-менеджерами, пройти целую цепь менеджеров — информация теряется. А здесь же есть возможность напрямую пообщаться с топ-менеджерами и решить все вопросы.

Выставки-ярмарки и совместные форумы. Маркетинговые мероприятия России и Беларуси — уже традиция. Тем не менее, все хотят закрепить сотрудничество долгосрочными и прямыми контрактами.

Александр Ивкевич, заместитель начальника отдела сбыта производственного предприятия

— На белорусском рынке участвовали во всех выставках. Сегодня есть определенные трудности с уплатой налогов, с оплатой и доставкой товара.

Несмотря на хороший спрос на нашу продукцию, внешнеторговый оборот Москвы и Минска в прошлом году упал на 40 %. Ставку на повышение делают на малый бизнес. Совместные предприятия и производства, торговые дома и фирменные магазины на территории России — лучший вариант плотного вхождения белорусских товаропроизводителей в торговые сети. Пока преимущество за нами: только в Москве свыше 50 фирменных торговых точек «Купляйце беларускае».

Александр Топилин, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь:

— Заинтересованные предприятия ищут возможности участвовать в торговых площадках, чтобы быть ближе к потребителю.

Минторг задействует опт для продажи отечественных товаров. В Беларуси открыто 43 магазина-склада. В 2009 году оптовые организации сделали кассу на полтора триллиона рублей, заключили свыше 16 тыс. договоров. И только пятая часть продукции попала в «ворота» малого бизнеса.

Виктор Краснюк, начальник управления Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепом»:

— Сегодня очень важно, чтобы брали конкурентноспособный товар, быстро его продавали, выводили из финансового оборота деньги и дальше нормально развивались.

Тем не менее, доля малого бизнеса в общем объеме произведенной и реализованной белорусской продукции увеличилась в начале февраля до 17 %, хотя еще полгода назад эта цифра была на половину меньше.

Упрощение законодательства и беспошлинный экспорт отечественных товаров все-таки сыграли на прирост и привлекательность. Ведь развивать в Беларуси свой бизнес российские бизнесмены считают выгодным и перспективным.