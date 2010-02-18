Главы пограничных ведомств Таможенного союза встретились в Бресте

Уже через четыре месяца он должен начать полноценную работу. А это значит, что у пограничников прибавится и нагрузки, и ответственности.

Внешние границы Союзного государства с начала этого года обрели статус границ Таможенного союза. Вначале одного из самых важных коридоров расположен международный автородорожный пункт пропуска «Брест». Здесь ежегодно пропускают до тысячи автомобилей.

Для белорусских пограничников это самый сложный участок. Сотни тысяч автомобилей проходят здесь за год. Специалисты прогнозируют увеличение грузопотоков, потому и готовились заранее. Все пункты пропуска автоматизированы. Этому коллеги по таможенному Союзу пока могут только позавидовать.

Дмитрий Девятов, начальник пресс-службы Брестской пограничной группы:

— Мы чувствуем, что наша ответственность повысилась, поскольку сегодня за нашей спиной — безопасность не только России и Беларуси, но и Казахстана.

Совершенствование автоматизированной системы в пунктах пропуска — этот вопрос стал сегодня одним из главных на коллегии Пограничного комитета Союзного государства и на трехсторонней встрече глав пограничных ведомств Беларуси, России и Казахстана. Оперативный обмен информацией — залог безопасности внешней границы союза трех.

Владимир Проничев, первый заместитель председателя Государственной пограничной службы безопасности Российской Федерации:

— Все понимают, что ситуация сегодня непростая. Совместными усилиями нужно контролировать ее, причем на ранней стадии.

Готовить специалистов Минск, Москва и Астана будут вместе. У каждой страны есть свои наработки. А требования, предъявляемые к современному пограничнику, растут.

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

— Если мы хотим, чтобы был полноценный Таможенный союз, нам нужно подписать постановление об охране внешних границ Таможенного союза.

На трехсторонней встрече обсудили и визовый вопрос. Здесь пока нет общего подхода, так же, как и при осуществлении транспортного и санитарно-эпидемиологического контроля. Однако вместе, считают люди в погонах, будет проще обеспечить безопасность границ Таможенного Союза.