В Минской области завершается приёмная компания в колледжи

В колледжах Минской области завершается приемная компания. Документы на уровень профессионально-технического образования можно подать до 23 августа, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Активно идет набор абитуриентов и в Слуцком государственном колледже. Здесь на уровень профессионально-технического образования ведут подготовку по шести специальностям. Это изготовление хлебобулочных изделий, молочных продуктов, торговое обслуживание, а также монтаж и эксплуатация электрооборудования. Учащиеся смогут получить сразу несколько квалификаций. Все эти профессии востребованы на рынке труда. Из 156 мест, в соответствии с контрольными цифрами приема, заявление подали 187 человек.

Ольга Радюк, заместитель директора Слуцкого государственного колледжа:

Наибольшей популярностью у выпускников школ пользуется специальность «Изготовление молочных продуктов», так как подготовка кадров в учреждении образования ведется для всех областей Республики Беларусь. Из 52-х заявленных мест в соответствии с контрольными цифрами приема, на сегодняшний день подано 66 заявлений.