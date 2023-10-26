ЕЭК представила повестку Евразийского межправительственного совета в Бишкеке

Важные экономические новости в ближайшие дни ожидаются из Кыргызстана. В Бишкеке несколько знаковых мероприятий. Это советы глав правительств ШОС и СНГ, заседание Евразийского межправсовета. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд встреч Роман Головченко провел уже накануне. Что касается очередного заседания Евразийского межправсовета, оно обещает быть насыщенным. Проект повестки состоит из 30 вопросов, 15 из которых будут рассмотрены в узком составе.

Ия Малкина, официальный представитель Евразийской экономической комиссии:

Планируется, что главы правительств обсудят основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза на период до 2030- и 2045-го годов. Комиссия доложит о ходе работы над докладом о функционировании Евразийского экономического союза. Главы правительств обсудят положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации странам союза. Будет рассмотрен вопрос текущего состояния и перспектив развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

Кроме того, ЕЭК представит доклады о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.