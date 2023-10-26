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ЕЭК представила повестку Евразийского межправительственного совета в Бишкеке

26 октября 2023 06:46
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Важные экономические новости в ближайшие дни ожидаются из Кыргызстана. В Бишкеке несколько знаковых мероприятий. Это советы глав правительств ШОС и СНГ, заседание Евразийского межправсовета. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕЭК представила повестку Евразийского межправительственного совета в Бишкеке-1

Ряд встреч Роман Головченко провел уже накануне. Что касается очередного заседания Евразийского межправсовета, оно обещает быть насыщенным. Проект повестки состоит из 30 вопросов, 15 из которых будут рассмотрены в узком составе.

ЕЭК представила повестку Евразийского межправительственного совета в Бишкеке-4

Ия Малкина, официальный представитель Евразийской экономической комиссии:
Планируется, что главы правительств обсудят основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза на период до 2030- и 2045-го годов. Комиссия доложит о ходе работы над докладом о функционировании Евразийского экономического союза. Главы правительств обсудят положение об отборе совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности и оказании финансового содействия при их реализации странам союза. Будет рассмотрен вопрос текущего состояния и перспектив развития интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.

Кроме того, ЕЭК представит доклады о ходе формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

# Международное сотрудничество # общество # Ия Малкина # Фотофакт

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