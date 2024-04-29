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Минлесхоз планирует реализовать около 30 инвестпроектов

29 апреля 2024 06:42
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Создание новых производств и модернизация действующих. Три десятка инвестпроектов планирует реализовать Минлесхоз в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минлесхоз планирует реализовать около 30 инвестпроектов-1

Наиболее знаковым в Витебской области станет проект в Лиозненском лесхозе. Здесь построят цех лесопиления. Новое производство появится и в Белыничском районе. Три лесхоза столичного региона (Копыльский, Пуховичский, Стародорожский) – участники программы «Один район – один проект». Новые производства с численностью работающих не менее 20 человек планируют открыть в этом году. Чтобы наращивать производственный потенциал, существенные финансы лесхозы направят на обновление парка техники.

# Государственная лесная политика # общество

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