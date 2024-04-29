Страстная седмица начинается у православных верующих

Единственный день в году, когда не служится божественная литургия – пятница Страстной недели – день, когда Спаситель был распят на кресте. Воскресенье господне в этом году у православных приходится на 5 мая. В субботу, 4 мая, в храмах будут освящать пасхальные куличи. Столичная милиция усилит контроль по охране порядка во время празднования. Места проведения богослужений, а также прилегающие территории, где ожидается массовое скопление людей, возьмут под охрану.