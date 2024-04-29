Прямой эфир

Страстная седмица начинается у православных верующих

29 апреля 2024 06:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Страстная седмица начинается у православных. Ее завершит светлый праздник Пасхи. Предстоящая неделя посвящается событиям последних земных дней Иисуса. Верующим предстоит пройти с ним весь крестный путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страстная седмица начинается у православных верующих-1

Единственный день в году, когда не служится божественная литургия – пятница Страстной недели – день, когда Спаситель был распят на кресте. Воскресенье господне в этом году у православных приходится на 5 мая. В субботу, 4 мая, в храмах будут освящать пасхальные куличи. Столичная милиция усилит контроль по охране порядка во время празднования. Места проведения богослужений, а также прилегающие территории, где ожидается массовое скопление людей, возьмут под охрану.

# Православные в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»
28 апреля 2024 19:54

Олег Гайдукевич: «Я желаю Европе добра. Встаньте с колен, станьте независимыми!»

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?
28 апреля 2024 19:22

Проверка на прочность! Как закаляют юных белорусов в военно-патриотических клубах?

Фото с кумиром, шутки и сильная речь Президента. Что осталось за кадром ВНС
28 апреля 2024 18:38

Фото с кумиром, шутки и сильная речь Президента. Что осталось за кадром ВНС

Город-призрак и десятки пустых деревень! О чём молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы
28 апреля 2024 18:05

Город-призрак и десятки пустых деревень! О чём молчит Чернобыльская АЭС – подробности катастрофы

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС?
28 апреля 2024 17:56

Двойные стандарты Евросоюза! Как долго Литва будет скрывать состояние Игналинской АЭС?

«Никто не верил, что она будет жить в аквариумах». В Беларуси выращивают около 600 тонн форели
28 апреля 2024 17:45

«Никто не верил, что она будет жить в аквариумах». В Беларуси выращивают около 600 тонн форели

Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним
28 апреля 2024 17:45

Бартош: задачу по приросту экспорта на 5-6% к уровню 2023-го выполним

Рогожник: Беларусь и Россия рассматривают разработку программы по совместному судостроению
28 апреля 2024 17:45

Рогожник: Беларусь и Россия рассматривают разработку программы по совместному судостроению

190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей
28 апреля 2024 17:44

190 проектов стоимостью 8 млрд рублей! «Один район – один проект»: показываем удачные примеры бизнес-идей

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?
28 апреля 2024 17:44

Ставка на внутривенный иммуноглобулин. Где в Беларуси запустят производство жизненно важного лекарства?

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский
28 апреля 2024 17:31

За первый квартал 2024-го автомобилей «БЕЛДЖИ» продали больше, чем за весь 2022-й – Свидерский

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»
28 апреля 2024 17:09

Шевцов о работе международных структур: «Как Фонд мира может спонсировать войну?»