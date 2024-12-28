Литва начала подготовку к строительству военного городка для бундесвера

Литва снова засуетилась у границ Беларуси. Вильнюс начал подготовку к строительству военного городка для бундесвера, который разместится неподалеку от наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый этап – вырубка леса, уже позади. Теперь продолжается разминирование территории, боеприпасы хранит земля еще со времен Великой Отечественной войны. Затем последуют работы по выравниванию рельефа и удалению непригодного грунта.

Впрочем, это, как сообщили в Минобороны Литвы, запланировано на март следующего года. В целом процесс затянется на несколько лет. Сдать объект получится не раньше 2027-го. Военный городок для военнослужащих бундесвера расположится на полигоне Руднинкай. Решение о его строительстве власти Литвы приняли в августе.