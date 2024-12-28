Прямой эфир

Литва начала подготовку к строительству военного городка для бундесвера

28 декабря 2024 08:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литва снова засуетилась у границ Беларуси. Вильнюс начал подготовку к строительству военного городка для бундесвера, который разместится неподалеку от наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва начала подготовку к строительству военного городка для бундесвера-2

Первый этап – вырубка леса, уже позади. Теперь продолжается разминирование территории, боеприпасы хранит земля еще со времен Великой Отечественной войны. Затем последуют работы по выравниванию рельефа и удалению непригодного грунта. 

Впрочем, это, как сообщили в Минобороны Литвы, запланировано на март следующего года. В целом процесс затянется на несколько лет. Сдать объект получится не раньше 2027-го. Военный городок для военнослужащих бундесвера расположится на полигоне Руднинкай. Решение о его строительстве власти Литвы приняли в августе.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Президент подписал указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности
28 декабря 2024 07:47

Президент подписал указ о помиловании лиц, совершивших преступления экстремистской направленности

Экспозиция «Моя Беларусь» открывается 28 декабря в международном выставочном центре в Минске
28 декабря 2024 07:33

Экспозиция «Моя Беларусь» открывается 28 декабря в международном выставочном центре в Минске

Политолог рассказал, как менялась повестка беглой оппозиции и какие проблемы у неё сейчас
27 декабря 2024 20:11

Политолог рассказал, как менялась повестка беглой оппозиции и какие проблемы у неё сейчас