Акцию «Ларец новогодних поздравлений» запустили гродненские профсоюзы

В преддверии зимних праздников делиться добротой призывают в Гродно. Областное объединение профсоюзов запустило акцию «Ларец новогодних поздравлений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пешеходной улице Советской декор дополнили праздничным почтовым ящиком. Жителям и гостям города предлагают написать теплое пожелание близким, городу, стране или всем белорусам. Авторов самых креативных и душевных строк ждут призы. Главное, не забыть указать свои контактные данные, а также подписаться на соцсети организаторов. Условия акции – на самом ларце.

Виктор Лискович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:

Это свойственно белорусам, объединяться. Но в новогодние праздники это наиболее видно так ярко. Все украшают свои здания административные, и в то же время люди хотят желать друг другу добра, позитива. И мы решили объединить это позитивное начало в такой акции.

Акция продлится еще два дня. Победителя выберут путем народного онлайн-голосования. Принять участие может каждый, кто готов от чистого сердца делиться новогодним настроением.