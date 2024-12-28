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Акцию «Ларец новогодних поздравлений» запустили гродненские профсоюзы

28 декабря 2024 08:46
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В преддверии зимних праздников делиться добротой призывают в Гродно. Областное объединение профсоюзов запустило акцию «Ларец новогодних поздравлений», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцию «Ларец новогодних поздравлений» запустили гродненские профсоюзы-2

На пешеходной улице Советской декор дополнили праздничным почтовым ящиком. Жителям и гостям города предлагают написать теплое пожелание близким, городу, стране или всем белорусам. Авторов самых креативных и душевных строк ждут призы. Главное, не забыть указать свои контактные данные, а также подписаться на соцсети организаторов. Условия акции – на самом ларце.

Акцию «Ларец новогодних поздравлений» запустили гродненские профсоюзы-4

Виктор Лискович, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов:
Это свойственно белорусам, объединяться. Но в новогодние праздники это наиболее видно так ярко. Все украшают свои здания административные, и в то же время люди хотят желать друг другу добра, позитива. И мы решили объединить это позитивное начало в такой акции.

Акция продлится еще два дня. Победителя выберут путем народного онлайн-голосования. Принять участие может каждый, кто готов от чистого сердца делиться новогодним настроением.

# Новый год

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