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Минлесхоз: лесной пожар со стороны Чернобыльской АЭС на территорию Беларуси не перешел

08 мая 2026 10:48
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Лесной пожар со стороны Чернобыльской АЭС на территорию нашей страны не перешел. Угрозы пока также нет. Об этом заявили в Минлесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минлесхоз: лесной пожар со стороны Чернобыльской АЭС на территорию Беларуси не перешел-2

До границы с Беларусью – семь километров. Ведомство внимательно следит за обстановкой в соседнем государстве. Ранее ТАСС сообщал, что на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, произошел масштабный лесной пожар, ориентировочная площадь возгорания превышает 1100 гектаров. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра. Ситуация также осложняется из-за сухой погоды.

# Государственная лесная политика

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