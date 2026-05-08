Минлесхоз: лесной пожар со стороны Чернобыльской АЭС на территорию Беларуси не перешел

Лесной пожар со стороны Чернобыльской АЭС на территорию нашей страны не перешел. Угрозы пока также нет. Об этом заявили в Минлесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лесной пожар со стороны Чернобыльской АЭС на территорию нашей страны не перешел. Угрозы пока также нет. Об этом заявили в Минлесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
До границы с Беларусью – семь километров. Ведомство внимательно следит за обстановкой в соседнем государстве. Ранее ТАСС сообщал, что на территории, пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС, произошел масштабный лесной пожар, ориентировочная площадь возгорания превышает 1100 гектаров. Огонь стремительно распространяется из-за сильных порывов ветра. Ситуация также осложняется из-за сухой погоды.