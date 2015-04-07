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Министр здравоохранения Василий Жарко встретился с активом БРСМ

07 апреля 2015 14:02
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Новости Беларуси. Молодежь Беларуси: традиции и будущее. Под таким девизом проходит открытый диалог министра здравоохранения Василия Жарко с активом Белорусского республиканского союза молодежи.

Символична и дата проведения. 7 апреля отмечают Всемирный день здоровья. На встречу со своими идеями и предложениями приехали студенты-медики со всей Беларуси. Больше всего юношей и девушек интересовало создание профильных медицинских студотрядов и безвозмездное донорство. 

Говорили и о важности здорового образа жизни, о профилактике вредных привычек, опасности спайсов.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве Министерства здравоохранения и БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Жарко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
В будущем медики должны стать проводниками здорового образа жизни – раз, и второе – заняться профилактикой, предупреждением неинфекционных заболеваний – это сердечно-сосудистые, онкологические, нервные заболевания для того, что снизить заболеваемость, инвалидность, смертность населения.  

 

# общество # Государственная политика в области здравоохранения

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