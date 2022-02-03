Министр юстиции во Дворце Независимости: это один из символов Республики Беларусь, придаёт силу

Новости Беларуси. Спустя несколько часов после церемонии принятия верительных грамот и встречи Александра Лукашенко с Сергеем Шойгу залы Дворца Независимости открылись для экскурсий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиции таких встреч – уже несколько лет. И сегодня, 3 февраля, возможностью увидеть интерьеры главной политической площадки страны воспользовались представители Министерства юстиции. На экскурсию приехал и глава ведомства.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Практические все сотрудники, которые сегодня прибыли во Дворец Независимости, не были здесь. Дворец Независимости – это один из символов Республики Беларусь. Одно из стольких мест, которые придают силу и говорят о значимости нашей маленькой, но очень гордой и самодостаточной страны.