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Министр юстиции: ряд нововведений вводится в сфере кибербезопасности

07 мая 2021 17:30
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Новости Беларуси. Сенаторы 7 мая одобрили изменения кодексов по вопросам уголовной ответственности. Это своего рода модернизация закона, в соответствии с требованиями времени. Учтен собственный опыт и зарубежных стран, а также инициативы, озвученные в ходе общественных обсуждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр юстиции: ряд нововведений вводится в сфере кибербезопасности-1

Вводится уголовная ответственность за нарушения законодательства о СМИ, неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, налоговое мошенничество и неуплаты обязательных страховых взносов. Серьезная ответственность предусматривается за хранение и сбыт незарегистрированных лекарств и медизделий, незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных граждан. Законопроект дополнен положениями уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, а также за распространение владельцем интернет-ресурса, незарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено.

Министр юстиции: ряд нововведений вводится в сфере кибербезопасности-4

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Кодекс получился достаточно сбалансирован. С одной стороны, идет либерализация уголовной ответственности, если это касается несовершеннолетних. С другой стороны, усиливается ответственность за те деяния, которые влекут общественную опасность, связанную с нарушением персональных данных, с нарушением законодательства о массовых мероприятиях, с покушением на жизнь сотрудников органов внутренних дел и иных лиц, выполняющих общественные и должностные обязанности. Ряд нововведений вводится в сфере кибербезопасности.

# Закон # общество # Олег Слижевский # Фотофакт

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