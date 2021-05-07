Министр юстиции: ряд нововведений вводится в сфере кибербезопасности

Новости Беларуси. Сенаторы 7 мая одобрили изменения кодексов по вопросам уголовной ответственности. Это своего рода модернизация закона, в соответствии с требованиями времени. Учтен собственный опыт и зарубежных стран, а также инициативы, озвученные в ходе общественных обсуждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вводится уголовная ответственность за нарушения законодательства о СМИ, неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий, налоговое мошенничество и неуплаты обязательных страховых взносов. Серьезная ответственность предусматривается за хранение и сбыт незарегистрированных лекарств и медизделий, незаконное предоставление информации о частной жизни и персональных данных граждан. Законопроект дополнен положениями уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, а также за распространение владельцем интернет-ресурса, незарегистрированного в качестве сетевого издания, информации, распространение которой запрещено.