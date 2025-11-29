Министр МЧС наградил жителя Горецкого района, спасшего на пожаре двоих детей

Не каждый может на такое рискнуть и действовать настолько мужественно, как это сделал 48-летний житель Горецкого района. Сергей Шиндиков спас при пожаре двоих соседских детей. Отважного животновода лично поблагодарил министр МЧС Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Храбрость и самоотверженность Сергея Михайловича растрогали спасателей. Офицерское собрание МЧС единогласно решило выделить средства из своего добровольного фонда в поддержку героя. Также ведомство будет ходатайствовать перед главой государства о награждении этого человека медалью «За спасенную жизнь».

Сергей Шиндиков, животновод сельзохпредприятия «Овсянка имени И. И Мельника»:

Там уже дым с огнем, а там маленький лежит. Ну, я его падпаху. Ну, чую дальше, плачет. Ну, я дальше, второй лежит. Ну, я его притянул, под вторую и вынес.

Теперь Сергея Шиндикова, многодетного отца и животновода местного предприятия знают не только в агрогородке Овсянка. К такой славе он не стремился и в ту злополучную пятницу действовал по зову сердца, совершив поступок ценою в две жизни. Мужчина вернулся домой со смены и уже собирался сесть за стол, как в окно увидел дым. Не раздумывая, он бросился на помощь. В горящий дом Сергей заходил трижды, но ему все же удалось вынести оттуда двухлетнюю девочку и трехлетнего мальчика.