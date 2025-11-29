Уникальную навигационную систему для незрячих создали в Беларуси – узнали, как она работает
3 декабря в нашей стране объявлен Днем инвалидов Республики Беларусь. И в преддверии этого дня в Минске представили первую отечественную навигационную систему для людей с инвалидностью по зрению.
Подробнее о новинке расскажут наши гости. Виталий Урбанович, заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер унитарного предприятия «Светоприбор» ООО «БелТИЗ», и Татьяна Сацук, инвалид первой группы по зрению, слесарь механосборочных работ.
Алеся Алехнович, ведущая СТВ:
Ваша навигационная система называется KROPKI. Расскажите, пожалуйста, как давно появилась идея, как быстро вы приступили к ее реализации, кто помогал, участвовал, как этот процесс происходил.
Виталий Урбанович, заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер унитарного предприятия «Светоприбор» ООО «БелТИЗ»:
Идея витала давно. Саму доступную среду мы вынуждены были на нашем предприятии и вокруг него строить, создавать давно, так как специфика предприятия основана на том, что мы задействуем людей с ограниченными возможностями в производстве электроустановочных изделий. В данном случае создаем на предприятии и вокруг него доступную среду для них. Эти мероприятия касаются всевозможных моментов.
И вот одна из идей была создать навигационную систему, когда бы люди могли удобно, комфортно в городской среде находить объекты, нужные им, без сильной посторонней помощи. Более года мы работали над этими вопросами, и на сегодня уже можем уверенно сказать, что информаторы установлены, используются и приносят людям пользу.
Как работает система – далее смотрите в видео.