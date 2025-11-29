Уникальную навигационную систему для незрячих создали в Беларуси – узнали, как она работает

3 декабря в нашей стране объявлен Днем инвалидов Республики Беларусь. И в преддверии этого дня в Минске представили первую отечественную навигационную систему для людей с инвалидностью по зрению. Подробнее о новинке расскажут наши гости. Виталий Урбанович, заместитель директора по техническим вопросам – главный инженер унитарного предприятия «Светоприбор» ООО «БелТИЗ», и Татьяна Сацук, инвалид первой группы по зрению, слесарь механосборочных работ.

Алеся Алехнович, ведущая СТВ:

Ваша навигационная система называется KROPKI. Расскажите, пожалуйста, как давно появилась идея, как быстро вы приступили к ее реализации, кто помогал, участвовал, как этот процесс происходил.