Новый сушильный комплекс открыли в Наровле

Новости Беларуси. В Наровлянском спецлесхозе открыли новый сушильный комплекс. Теперь предприятие будет выпускать до 6,5 тысячи кубометров пиломатериалов повышенного качества ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукция с большей добавленной стоимостью принесет лесхозу до 400 тысяч рублей дополнительной выручки в год. В условиях санкций сфера лесного хозяйства переходит на новые логистические цепочки. Для этого нужно удешевлять механизм поставки.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Нам надо удешевить транспорт, а транспорт удешевить, я сказал про контейнеры, а если смотреть фуры, тоже всегда пользуются продукцией, если в фуры загружено до 40 кубов. Сейчас 25 сырой [древесины – прим. ред.] лесхоз отгружает, а будет отгружать 35-38.