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Новый сушильный комплекс открыли в Наровле

11 октября 2023 10:51
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Новости Беларуси. В Наровлянском спецлесхозе открыли новый сушильный комплекс. Теперь предприятие будет выпускать до 6,5 тысячи кубометров пиломатериалов повышенного качества ежегодно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый сушильный комплекс открыли в Наровле-1

Продукция с большей добавленной стоимостью принесет лесхозу до 400 тысяч рублей дополнительной выручки в год. В условиях санкций сфера лесного хозяйства переходит на новые логистические цепочки. Для этого нужно удешевлять механизм поставки.

Новый сушильный комплекс открыли в Наровле-4

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Нам надо удешевить транспорт, а транспорт удешевить, я сказал про контейнеры, а если смотреть фуры, тоже всегда пользуются продукцией, если в фуры загружено до 40 кубов. Сейчас 25 сырой [древесины – прим. ред.] лесхоз отгружает, а будет отгружать 35-38.

Новый сушильный комплекс открыли в Наровле-7

Благодаря инвестпроекту в лесхозе появилось четыре новых рабочих места. На этом предприятие не планирует останавливаться, будет закуплено новое оборудование для выпуска блок-хаусов, хвойной и лиственной вагонки, реек для пола.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Александр Кулик # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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