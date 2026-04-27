Альтернатива таблеткам – уникальные лечебные пленки разработали молодые ученые БГУ

Будь то строительство, промышленность, сельское хозяйство или медицина – за каждым успехом стоит конкретная работа и поиск новых решений. И иногда эти решения приходят от тех, от кого их, возможно, не сразу ждешь. Вот как раз пример – из научной среды. Молодые ученые БГУ нашли альтернативу привычным лекарственным формам (таблеткам, сиропам и инъекциям), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о разработке, которая может изменить подход к лечению – уникальные пленки.

Речь идет о создании полимерных полосок, которые могут содержать витамины, растительные добавки или лекарственные препараты. Такая форма позволяет ингредиенту всасываться уже в полости рта, минуя желудочно-кишечный тракт. Пленки растворяются буквально за несколько секунд и начинают действовать практически мгновенно, не требуя приема воды. Это особенно важно при укачивании, острой боли, аллергии или кашле. К тому же удобство использования делает их подходящими для детей и пожилых людей.

Татьяна Безносик, аспирантка химического факультета БГУ:

Конкретная технология производства пленок достаточно проста. Она полностью соответствует принципам зеленой химии. В качестве базовых полимеров мы используем биоразлагаемые полимеры и синтетические полимеры. Это крахмал, поливиниловый спирт, которые в сравнении с зарубежными аналогами дешевые. Данный проект уникален для Беларуси, так как аналогичных производств на территории страны нет. В настоящее время химики работают над расширением ассортимента добавок и решением проблемы горького вкуса некоторых ингредиентов. Уже созданы варианты с различными вкусовыми добавками, такими как лимон, апельсин, кофе, вишня и мята.