Более 20 точек выездной торговли будут работать 1 Мая в столичном парке Победы

Чтобы отдых горожан был максимально комфортным, количество точек продаж в 2026 году увеличили. Радовать гостей свежей выпечкой и горячими блюдами будут более 20 операторов. Торговые ряды откроются уже в 9 утра. Они будут работать до 16:00.

Минск готовится к празднику Труда. Одной из самых оживленных локаций 1 Мая станет парк Победы – здесь развернется масштабная выездная торговля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Традиционно после возложения и иных торжественных мероприятий начинается маевка, как мы приняли ее называть еще с советского времени. Название не изменилось, оно уже так прижилось, активно пользуется в том числе этим названием и молодежь. Поэтому торговля будет организована, как обычно, в парке Победы. Вход в парк со стороны cтелы «Минск – город-герой».

Конечно же, привлекаем к организации торговли наши предприятия-производители. Потому что, во-первых, это трудовые коллективы, которые имеют возможность не только просто поторговать и заработать какую-то денежку, но и вместе с тем показать определенные свои новинки.

Также во время выездной торговли будет организована концертная программа с выступлениями творческих коллективов. Это отличный повод, чтобы отправиться на прогулку всей семьей!