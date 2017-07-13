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В Вилейском районе реализуют велопроект по программе развития ООН

13 июля 2017 13:46
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Новости Беларуси. Бросать машину и садится на велосипед призывают жителей Вилейского района. В районе реализуют специальный проект по программе развития ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Велодорожка вдоль Вилии – первый шаг.

В скором времени появятся парковки для велосипедов, детские площадки и зоны отдыха.

Все это будет доступно и для людей с ограниченными физическими возможностями. Проект по развитию велодвижения финансируется Европейским союзом.

В Вилейском районе реализуют велопроект по программе развития ООН-1

Татьяна Титуленко, начальник отдела занятости управления по работе, занятости и социальной защите Вилейского райсполкома:
Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем велосипед станет основным средством передвижения для вилейчан, потому что наш город небольшой, достаточно компактный. Из одного угла в другой – не займет более, чем полчаса. Учитывая, что когда ты едешь на велосипеде, это здоровье не только тебе, но и окружающим, потому что не пользуешься частным транспортом или даже общественным, нет выбросов газов, поэтому мы, сберегая себя, сберегаем окружение. 

Рассчитать время на дорогу поможет велокарта – ее сейчас создают в Вилейке. Главная цель – разработать удобные маршруты для передвижения по городу. На карту – помимо инфраструктуры –

нанесут достопримечательности, места отдыха и другие интересные для велопутешественников по региону.

В Вилейском районе реализуют велопроект по программе развития ООН-4

Евгений Вашкевич, автор проекта: 
Вилейское велодвижение набирает обороты, мои идеи в продвижении велосипедной дорожки, заключается в желании привить местному населению здоровый образ жизни, рассказать, что велосипед может быть достойной альтернативой личному транспорту, тем самым спасает экологию родного региона.

Теплая пора – самое время пересесть на велосипед. Сделать это могут не только взрослые, но и дети. Что и говорить – велодорожку еще не достроили, а ей уже во всю пользуются.

В Вилейском районе реализуют велопроект по программе развития ООН-7

Илья Тихонович, житель Вилейки: 
Катаюсь здесь каждый день, после того, как положили дорожки, стало удобнее кататься на велосипеде. Это можно, потому что не нужен бензин, это экологично, это забота об окружающей среде. 

Презентация и официальное открытие велодорожки запланировано на начало августа. Любителей активного отдыха в Вилейке соберет специальный велафэст.

# общество # Фотофакт # Социальная инфраструктура # Татьяна Титуленко # Евгений Вашкевич # Илья Тихонович

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