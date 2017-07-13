В Вилейском районе реализуют велопроект по программе развития ООН

Новости Беларуси. Бросать машину и садится на велосипед призывают жителей Вилейского района. В районе реализуют специальный проект по программе развития ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Велодорожка вдоль Вилии – первый шаг. В скором времени появятся парковки для велосипедов, детские площадки и зоны отдыха. Все это будет доступно и для людей с ограниченными физическими возможностями. Проект по развитию велодвижения финансируется Европейским союзом.

Татьяна Титуленко, начальник отдела занятости управления по работе, занятости и социальной защите Вилейского райсполкома:

Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем велосипед станет основным средством передвижения для вилейчан, потому что наш город небольшой, достаточно компактный. Из одного угла в другой – не займет более, чем полчаса. Учитывая, что когда ты едешь на велосипеде, это здоровье не только тебе, но и окружающим, потому что не пользуешься частным транспортом или даже общественным, нет выбросов газов, поэтому мы, сберегая себя, сберегаем окружение.

Рассчитать время на дорогу поможет велокарта – ее сейчас создают в Вилейке. Главная цель – разработать удобные маршруты для передвижения по городу. На карту – помимо инфраструктуры – нанесут достопримечательности, места отдыха и другие интересные для велопутешественников по региону.

Евгений Вашкевич, автор проекта:

Вилейское велодвижение набирает обороты, мои идеи в продвижении велосипедной дорожки, заключается в желании привить местному населению здоровый образ жизни, рассказать, что велосипед может быть достойной альтернативой личному транспорту, тем самым спасает экологию родного региона.

Теплая пора – самое время пересесть на велосипед. Сделать это могут не только взрослые, но и дети. Что и говорить – велодорожку еще не достроили, а ей уже во всю пользуются.

Илья Тихонович, житель Вилейки:

Катаюсь здесь каждый день, после того, как положили дорожки, стало удобнее кататься на велосипеде. Это можно, потому что не нужен бензин, это экологично, это забота об окружающей среде.