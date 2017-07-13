Леса Минской области оказались в кадре видеофильма о ликвидации последствий урагана 2016 года

Новости Беларуси. Попали в кадр. Лесные угодья Минской области оказались в объективе авторов видеофильма о ликвидации последствий урагана 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ленту недавно презентовали в Министерстве лесного хозяйства.

Снимали ее 10 месяцев. Состояние леса после стихии, непроходимый бурелом и тяжелый труд на его разработках -

все это записано на страницах специальной видеолетописи.