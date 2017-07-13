Леса Минской области оказались в кадре видеофильма о ликвидации последствий урагана 2016 года
Новости Беларуси. Попали в кадр. Лесные угодья Минской области оказались в объективе авторов видеофильма о ликвидации последствий урагана 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ленту недавно презентовали в Министерстве лесного хозяйства.
Снимали ее 10 месяцев. Состояние леса после стихии, непроходимый бурелом и тяжелый труд на его разработках -
все это записано на страницах специальной видеолетописи.
Напомню, ураган 2016 года стал самым разрушительным для лесных угодий страны за последние десятилетия. Наиболее всего пострадали Березинский, Минский, Смолевичский и Червенский районы Минской области.