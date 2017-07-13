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В Беларуси одиноких стариков официально будут принимать в замещающие семьи

13 июля 2017 11:42
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Новости Беларуси. Такой вид опеки для нашей страны новый. Речь идет о ситуации, когда человек или семья оказывают социальные услуги старикам, при этом живут вместе и ведут общий бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все нюансы опеки пропишут в договоре. Контролировать процесс будут социальные службы.

В Беларуси одиноких стариков официально будут принимать в замещающие семьи-1

Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Положение будет предполагать, что замещающая семья может образоваться в семье, которая примет одинокого пожилого человека, так в и в жилье пожилого человека. Здесь нельзя исключать варианты. Я думаю, что речь идет не о корыстных интересах, а все-таки о человеческих отношениях.

Теперь мы закрепим это на официальном уровне.
Между тем, подобная практика в стране, когда помощь пожилым оказывается в семьях, уже существует. Ее лишь обоснуют законодательно. Новое положение вступит в силу уже с 25 декабря.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Александр Румак

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