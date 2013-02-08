Масштабные учения городского управления МЧС проходят в Минске

Новости Минска. В Минске проходят масштабные учения городского управления МЧС. Двадцать шесть единиц пожарной техники и около сотни спасателей.

Площадкой для отработки навыков стал новый отель в центре столицы. Там пока нет постояльцев, но так как здание в будущем будет местом массового пребывания людей, спасателям требовалось изучить объект изнутри на случай возникновения реального ЧП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, помощник начальника Минского городского управления МЧС:

Основная задача на данных учениях, прежде всего, ознакомить людей с особенностями объекта и отработать спасение возможных пострадавших с учетом этих особенностей.