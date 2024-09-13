Беларусь и Иран обсудили перспективы сотрудничества в сфере безопасности

Стороны обменялись оценками угроз международной и региональной безопасности, а также обсудили направления развития двустороннего сотрудничества с учетом геополитических реалий. Участники встречи выразили обеспокоенность нестабильностью международной обстановки, подтвердили свою приверженность принципу всеобщей, равной и неделимой безопасности на основе взаимного доверия и уважения.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Иран предложил создать антисанкционную коалицию стран, которые будут объединяться и предпринимать усилия в сфере социально-экономического развития, улучшения благосостояния граждан и нацеленную на выработку вопросов в сфере безопасности. Нами поддержаны все шаги. Кроме того, предложено более конструктивно подойти к вопросу двухстороннего сотрудничества, создать дорожную карту по развитию вопросов военно-технической безопасности и выработать конструктивные шаги для решения совместных, обоюдных, интересных задач в этой сфере.

Беларусь и Иран одинаково смотрят на строительство мира, ратуют за развитие государств, их суверенитет, территориальную целостность, уважают интересы других народов. Подтверждена готовность дальнейшего развития межгосударственных отношений, а также проработка новых направлений белорусско-иранского взаимодействия в сфере безопасности.