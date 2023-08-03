Министерство обороны помогает аграриям в уборке урожая

Новости Беларуси. Помощь аграриям в уборке урожая оказывает белорусская армия. Министерство обороны выделило наиболее опытных и подготовленных армейских водителей для участия в страде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Помощь аграриям в уборке урожая оказывает белорусская армия. Министерство обороны выделило наиболее опытных и подготовленных армейских водителей для участия в страде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый день они перевозят десятки тонн зерна и других грузов в Витебской и Могилевской областях. В Мстиславском районе благодаря людям в погонах уверены: битву за урожай не проиграют.
Дмитрий Пимошенко, председатель Мстиславского райисполкома:
Сегодня в районе идет важная кампания, уборочная. Не зря ее в народе называют битва за урожай. Действительно сегодня сократить потери, уменьшить простои техники – важная для нас задача. Нам важна сегодня помощь Министерства обороны. Мы написали заявку, она была удовлетворена и сегодня на полях нашего района. Что, безусловно, позволяет более слаженно и в более короткие сроки провести уборку зерна.