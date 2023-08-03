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Министерство обороны помогает аграриям в уборке урожая

03 августа 2023 13:52
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Новости Беларуси. Помощь аграриям в уборке урожая оказывает белорусская армия. Министерство обороны выделило наиболее опытных и подготовленных армейских водителей для участия в страде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство обороны помогает аграриям в уборке урожая-1

Каждый день они перевозят десятки тонн зерна и других грузов в Витебской и Могилевской областях. В Мстиславском районе благодаря людям в погонах уверены: битву за урожай не проиграют.

Министерство обороны помогает аграриям в уборке урожая-4

Дмитрий Пимошенко, председатель Мстиславского райисполкома:
Сегодня в районе идет важная кампания, уборочная. Не зря ее в народе называют битва за урожай. Действительно сегодня сократить потери, уменьшить простои техники – важная для нас задача. Нам важна сегодня помощь Министерства обороны. Мы написали заявку, она была удовлетворена и сегодня на полях нашего района. Что, безусловно, позволяет более слаженно и в более короткие сроки провести уборку зерна.

# Уборочная кампания # общество # Дмитрий Пимошенко # Фотофакт

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