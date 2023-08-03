Единый проездной на все виды транспорта введут в Минске в августе

Новости Беларуси. Единый проездной билет, открытие новых рейсов и больше экологически чистых видов транспорта. Белорусских пассажиров ожидает ряд удобных новшеств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самым загруженным в стране остается метрополитен. В час пик в минской подземке на линию выходит 316 вагонов. В столице более 37 % пассажиров отдают предпочтение именно этому виду транспорта, еще 34 % пользуются наземным. Для их удобства на остановках установлены электронные табло, где можно видеть точное время прибытия. Также позаботились и о комфорте системы оплаты. Уже вскоре начнет действовать единый проездной билет. Это оценят те, кто пользуется различными видами транспорта.

Юрий Супранович, директор КУП «Столичный транспорт и связь»:

Введение единого проездного будет реализовано в этом месяце, в августе. Это мероприятие позволит облегчить работу. На данный момент сейчас более 180 видов проездных, их будет 26. И не нужно будет беспокоиться за повышение тарифов.

С такой возможностью пассажиры смогут чувствовать себя свободными в выборе конкретного вида транспорта, а также сэкономить на покупке проездных.