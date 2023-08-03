«Настраиваемся только на золото». Минск продолжает встречать участников II Игр стран СНГ

Новости Беларуси. Минск продолжает встречать участников II Игр стран СНГ. Только 3 августа на табло Национального аэропорта отмечено прибытие шесть бортов с участниками Игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за спортсменами из Армении встречали казахстанскую делегацию, в ее числе немало начинающих легкоатлетов. Для большинства из них впереди первый большой старт, а уже позади – дальняя дорога и напряженные тренировки.

В спортивную программу II Игр стран СНГ включены 20 видов спорта. В перечне и борьба греко-римского стиля, в ней сильны атлеты из Узбекистана. Сразу из аэропорта они направляются к месту проведения поединков, в Солигорск. Цель одна – новые победы.

Акмаль Хамраев, участник II Игр стран СНГ (Узбекистан):

Тренировались хорошо, подготовка была очень хорошая. Ребята тоже хорошо подготовились. Настраиваемся только на золото. В первый раз приехали в Беларусь. Посмотрим как тут.

Стоит напомнить, что в нашей стране введен безвизовый въезд, позволяющий участникам Игр пересекать белорусскую границу без оформления визы.