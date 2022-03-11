«Карго – это сейчас самый горячий тренд». Рассказываем, как модно носить вещи из денима в 2022 году

Впереди планеты всей. Всегда молодой и модный. Деним – генератор сезона. Без джинсовки не обойтись. Короткие или объемные – все ставки в выигрыше. Как надписи, так потертости и даже кружева. Носите джуты с цветочными платьями и летите, как весенние пташки. Единственное – рукава должны быть длинными. Четвертной – прошлый век.

Елена Турбай, стилист:

Одним из звездных трендов является комбинезон. Он позволит вам создавать тот самый тотал лук полностью из денима. Приветствуются дополнительные элементы в виде карманов либо какой-то молнии. Не забывайте добавлять аксессуары. Каким-то поясом либо интересным ремнем подчеркнете талию, и это сделает ваш силуэт более вытянутым. Ну, и облегающие комбинезоны смотрятся женственно и сексуально. Ослепительно. Юбки из джинсы также на городском Олимпе. Любой длины и силуэта. С горячими разрезами и драпировками. Разбавляйте их кожей, трикотажем, ботинками, кедами. Комфорт и рок-н-ролл в одном лице. Всегда про женственность – платья. Здесь полный карт-бланш.

Елена Турбай:

Это может быть как длина мини, как в нашем случае, так и длина макси. Опять же, рукава-буфы актуальны на таком платье. Девушкам с аппетитными формами я рекомендую не отказываться от платьев из денима. Выбирайте средней плотности ткани. Сарафан очень здорово комбинируется с футболкой, на лето это очень удобная и комфортная вещь. Также это может быть платье-рубашка. Рубашка с мужского плеча – стильная альтернатива верхней одежде. Дизайнеры выбирают светлый вываренный деним, а также яркие цвета карамели. Накладные карманы – трек сезона. Но будьте на чеку: они добавляют объема.

Елена Турбай:

Дизайнеры предлагают ее носить в сочетании с белой футболкой, с какими-то брюками. Опять же, играйте с цветом. Это может быть белый деним снизу и сверху более темный. Можно ее использовать и в офисных комплектах. По фактуре ткани она должна быть немножко тоньше, и в сочетании с классическими брюками, лодочками это будет очень интересный и гармоничный образ.

У каждой женщины должно быть несколько пар джинсов. Это база для вдохновения. Прямые классические и свободные на высокой талии – беспроигрышный вариант. Как и однотонный деним. Потертости могут полнить. Носите джинсу с роскошным твидом, шифоном.