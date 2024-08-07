Ушачский район – партизанская республика. Рассказываем о легендарном подвиге в 1944-м

Ушачский район богат на славных земляков и достопримечательности. Начинаем тур с героев и отправляемся на мемориальный комплекс «Прорыв». Феномен Великой Отечественной войны. Уже в конце сентября 1942-го бригады Дубова и «Смерть фашизму» разгромили вражеский гарнизон в Ушачах. Купальский дед расскажет, как найти папараць-кветку. Что необычного можно увидеть в ушачском дендропарке.

Освободили от оккупантов район и частично семь соседних! Так образовалась Полоцко-Лепельская партизанская зона площадью более 3 000 квадратных километров, в которую входило 16 бригад. Народные мстители находились в тылу 3-й немецкой танковой армии и перерезали гитлеровцам все коммуникации. И пока повсюду гремели бои, здесь была установлена советская власть, работали заводы, мастерские по ремонту одежды, больницы, школы и даже ставили спектакли.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Партизанская республика не давала оккупантам покоя, чтобы очистить свои тылы от народных мстителей, они предприняли пять безрезультативных попыток. Тогда весной 1944-го разработали две карательные операции: «Праздник весны» и «Моросящий дождь». Против 17 тысяч партизан выступило более 60 тысяч карателей и началась одна из самых крупных карательных операций в истории войны. 11 апреля 25 суток шли неравные ожесточенные бои, и в ночь с 4 на 5 мая партизанам удалось прорвать огненное кольцо, выйти из окружения и вывести 15 тысяч мирного населения.

Виктор Турло, старший научный сотрудник Ушачского музея народной славы имени Героя Советского Союза В. Е. Лобанка:

Немцы стянули к границам нашей партизанской зоны 235 орудий, 150 танков, около 70 самолетов, курсировало 2 немецких бронепоезда. Вооружение партизан было в разы слабее, было только 21 орудие. В основном это были 45-ки, вот такие маленькие пушечки, 45 миллиметров, противотанковые.