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«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак

06 августа 2018 09:21
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До школьного звонка остается совсем немного.

А, значит, самое время найти подходящий рюкзак.

И компания «Галантэя» дарит такую возможность.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-1

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-3

Дизайнеры разработали более 10 новых моделей и обновили предыдущие коллекции. С рюкзаками-2018 можно будет отправиться на Эйфелеву башню и даже совершить путешествие в космос.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-6

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-8

Авторские принты подарят ученикам настроение и индивидуальность.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-11

Ирина Колесникович, дизайнер ОАО «Галантэя»:
Тематика близка к ребёнку: чем он интересуется, что он читает, что он смотрит, какие мультфильмы. Для старшеклассников мы разрабатывали коллекцию более сдержанную, форма её – более футуристичная. Мы используем геометрические формы, либо слоганы молодёжные.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-14

Новая школьная коллекция – модная, практичная и соответствует международным стандартам качества. Прочные дышащие материалы не пропускают влагу и очень комфортны в носке.

Позаботились дизайнеры о здоровье и безопасности учеников.

Ирина Колесникович:
Наш рюкзак оснащен светоотражающими элементами.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-17

По форме они очень эргономичны, нет острых углов.

Устойчивая спинка, она выполнена из объёмных накладок. Оригинальные плечевые ремни, которые распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-20

Новому поколению придется по вкусу не только внешний вид, но и начинка рюкзаков. Многочисленные карманы и отделения позволят разместить все принадлежности в нужном порядке.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-23

В новом сезоне компания «Галантэя» приготовила сюрприз для дошкольников. «Мультяшная» палитра и разнообразный ассортимент удивят родителей и малышей.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-26

Ирина Колесникович:
Наша компания дает гарантию на свои изделия.

Это очень большой плюс для покупателя.

Наша новая коллекция с ортопедическими спинками уже представлена в наших фирменных магазинах. Вы можете приобрести уже сейчас.

«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак-29

Пусть новый учебный год пройдет успешно и ярко вместе с компанией «Галантэя».

# Подготовка к школе # общество # Ирина Колесникович

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