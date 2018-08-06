«Оригинальные ремни распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра». Выбираем школьный рюкзак

До школьного звонка остается совсем немного.
А, значит, самое время найти подходящий рюкзак.
И компания «Галантэя» дарит такую возможность.
До школьного звонка остается совсем немного.
А, значит, самое время найти подходящий рюкзак.
И компания «Галантэя» дарит такую возможность.
Дизайнеры разработали более 10 новых моделей и обновили предыдущие коллекции. С рюкзаками-2018 можно будет отправиться на Эйфелеву башню и даже совершить путешествие в космос.
Авторские принты подарят ученикам настроение и индивидуальность.
Ирина Колесникович, дизайнер ОАО «Галантэя»:
Тематика близка к ребёнку: чем он интересуется, что он читает, что он смотрит, какие мультфильмы. Для старшеклассников мы разрабатывали коллекцию более сдержанную, форма её – более футуристичная. Мы используем геометрические формы, либо слоганы молодёжные.
Новая школьная коллекция – модная, практичная и соответствует международным стандартам качества. Прочные дышащие материалы не пропускают влагу и очень комфортны в носке.
Позаботились дизайнеры о здоровье и безопасности учеников.
Ирина Колесникович:
Наш рюкзак оснащен светоотражающими элементами.
По форме они очень эргономичны, нет острых углов.
Устойчивая спинка, она выполнена из объёмных накладок. Оригинальные плечевые ремни, которые распределяют часть нагрузки с плеч на бёдра.
Новому поколению придется по вкусу не только внешний вид, но и начинка рюкзаков. Многочисленные карманы и отделения позволят разместить все принадлежности в нужном порядке.
В новом сезоне компания «Галантэя» приготовила сюрприз для дошкольников. «Мультяшная» палитра и разнообразный ассортимент удивят родителей и малышей.
Ирина Колесникович:
Наша компания дает гарантию на свои изделия.
Это очень большой плюс для покупателя.
Наша новая коллекция с ортопедическими спинками уже представлена в наших фирменных магазинах. Вы можете приобрести уже сейчас.
Пусть новый учебный год пройдет успешно и ярко вместе с компанией «Галантэя».