Новости Беларуси. Жители многоквартирных домов отныне сами смогут повлиять на киловатт-часы. Мингорисполком установил тарифы на освещение подъездов и затраченную на лифты электроэнергию.

В подъездах и подвалах расход электричества уже фиксирует общедомовой счетчик. Его показания распределят между квартирами, а сумму посчитают от их общей площади. А отчет о внимательном и бережном отношении минчан отобразится уже в февральских «жировках», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юлия Сагайдак, заместитель генерального директора по экономическим вопросам ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Что касается расходов на силовую электроэнергию лифтов и на освещение мест общего пользования, теперь эти затраты будут возмещаться населением по фактическим затратам, которые в месяц произошли. Конечно, здесь нужно сказать населению, что необходимо более бережно относится к своему оборудованию. Конечно, экономить во всем. Потому что все это теперь мы увидим напрямую в своих счет-извещениях.