А.Лукашенко: Мое отношение к генералам вы знаете — это от природы человеку должно быть дано

В белорусской армии ждут молодых и амбициозных: глава государства произвел ряд кадровых назначений в Вооруженных силах. В командирском составе — шесть новых персоналий. Ставка на молодых, но опытных.

Все сегодняшние назначенцы последовательно шли по карьерной лестнице. Сейчас они уже полковники и генерал-майоры. К их опыту и званиям сегодня добавилась и соответствующая должность. Всё логично. Однако сразу бросается в глаза: всем этим людям с большими погонами и генеральскими должностями нет и 50 лет.

Командующий войсками и его заместители: в прежние годы эти солидные посты доставались седовласым военным. А сегодня командиры в белорусской армии заметно моложе своих предшественников. Подтверждение тому — сегодняшние назначенцы. По генеральским меркам, почти юный — 42-летний полковник Андрей Некрашевич.

Александр Лукашенко:

Мы должны омолодить командный руководящий состав в стране. Это вообще принципиальное требование и оно характерно для любого времени. Особенно для нас сейчас: как бы мы тут не хорохорились, как бы не считали себя молодыми, все равно время идет. И очень важно, чтобы мы на всех уровнях власти передали руководство молодым людям, перспективным.

Если молодым везде дорога, то пожилым и опытным — заслуженный почет. Человек, уходящий из армии, отдавший ей всю жизнь, не должен чувствовать себя обиженным, акцентировал внимание Президент, производя кадровые назначения. Глава государства не только внимательно слушал биографии новоназначенных, но и интересовался судьбой тех, кто покинул эти посты. Сразу заметил: вот генерал-майор Александр Межуев сегодня передает свою должность командующего войсками Западного оперативного командования сидящему рядом генерал-майору Сергею Потапенко. Но ведь он самый опытный из этих армейских командиров. Главу государства тут же заверяют: опыт генерал-майора Межуева будет очень востребован в главной военной инспекции Вооруженных сил, куда он назначен начальником.

Александр Лукашенко:

Хотелось бы, чтобы уходя особенно с воинской службы — люди государевы, как у нас принято считать — они не были обижены. Это вся их жизнь. Те, кто уходит, те, которым вы приходите на смену, все-таки были людьми неплохими. И хотелось бы, чтобы они и дальше себя чувствовали нормально, и чтобы из армии их никогда не выгоняли, если они приедут душу отвести, посмотреть воинские части.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

Глава государства как Главнокомандующий большое внимание уделяет Вооруженным силам вообще и кадровому обеспечению Вооруженных сил в частности, поскольку лозунг «Кадры решают все» еще никто не отменял, а практика деятельности только подтверждает, что очень многое зависит от кадрового потенциала руководителя.

Полковник Олег Белоконев только закончил факультет Генштаба Военной академии. Дипломную работу посвятил спецоперациям в современных Вооруженных силах. От теории к практике он перейдет уже завтра, заняв кресло командующего силами специальных операций.

В белорусской армии сегодня ждут энергичных и деловых выпускников отечественных военных вузов. Наша Военная академия уже заработала имидж престижной армейской альма-матер, куда приезжают учиться из России, Украины, Казахстана. Полковник Андрей Некрашевич окончил там факультет Генштаба: сегодня назначен заместителем командующего войсками Северо-Западного оперативного командования. Полковнику Игорю Голубу 1 сентября вновь за парту — он ещё учится на факультете Генштаба. Учебу будет совмещать с новой работой — заместителя командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны и начальника авиации.

Александр Лукашенко:

Мы способны по многим специальностям подготовить не хуже, чем в Российской академии. И то, что именно к нам идут из СНГ — государства, которые хорошо знают систему образования советскую, российскую — то, что они идут к нам, дорогого стоит.

Вы — будущие генералы. Мое отношение к генералам вы знаете — это штучный товар, если можно так сказать, это от природы человеку должно быть дано. Вы должны быть настоящими военным и примером не только для своих солдат — это банально — вы должны быть образцом в обществе.

Полковнику Александру Вольфовичу сегодня тоже вспомнились годы учебы в Академии. А практический армейский опыт он нарабатывал, будучи командиром 120-ой отдельной гвардейской механизированной бригады. С коллегами попрощается вечером, так как уже завтра заступать на пост заместителя командующего войсками Западного оперативного командования.