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Мингорисполком посетила акция «Выездная поликлиника». Артём Цуран прошёл обследование и рассказал, почему это удобно

18 ноября 2022 16:25
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Новости Беларуси. Проверить свое здоровье, не отрываясь от работы. В Мингорисполкоме прошла акция «Выездная поликлиника», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мингорисполком посетила акция «Выездная поликлиника». Артём Цуран прошёл обследование и рассказал, почему это удобно-1

Работники столичной администрации смогли измерить артериальное давление, пульс, уровень глюкозы в крови, а также сделать ЭКГ. А умные весы определили количество мышечной ткани. Медики провели индивидуальные консультации и пояснили все возникшие вопросы. На каждого был оформлен паспорт здоровья.

Мингорисполком посетила акция «Выездная поликлиника». Артём Цуран прошёл обследование и рассказал, почему это удобно-4

Наталья Автухова, заместитель главного государственного санитарного врача Минска:
Во время работы «Выездной поликлиники» оценивается еще и уровень знаний населения по вопросам самоконтроля показателей здоровья и проводятся консультации специалистов. При наличии каких-то отклонений от нормы здесь даются более узкие консультации и направления на консультации к специалистам здравоохранения.

Мингорисполком посетила акция «Выездная поликлиника». Артём Цуран прошёл обследование и рассказал, почему это удобно-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы экономим время и, самое главное, не подвергаем риску наших сотрудников в такой период, когда можем ожидать подъем различных заболеваний. Поэтому считаю, что эта форма крайне важна, самое главное, сами люди показывают, насколько она востребована.

Только за три часа работы медиков свое здоровье проверили около 70 представителей Мингорисполкома. Акция «Выездная поликлиника» регулярно проходит в учреждениях образования и на столичных предприятиях.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Артем Цуран # Наталья Автухова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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