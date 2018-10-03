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Мингорисполком отменил решение по ограничению продажи алкоголя ночью

03 октября 2018 07:49
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Новости Беларуси. Напомним, в порядке эксперимента эту меру пытались ввести в Минске и некоторых районах страны с 1 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В обществе такой шаг вызвал немалый резонанс.

Глава государства назвал ограничение торговли спиртным, инициированное местной властью, непродуманным решением и распорядился в течение суток отменить его. Запрет на ночную продажу спиртного может привести к росту рынка контрафакта и в целом криминальной сферы. Минский городской исполнительный комитет уже отреагировал на это и признал утратившим силу решение об ограничении времени продажи алкогольных напитков в столице.

Мингорисполком отменил решение по ограничению продажи алкоголя ночью-1

# Алкоголь # общество # Фотофакт

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