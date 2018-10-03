«Есть дорога – нужны и новые ворота». Что изменится в пункте пропуска «Брузги» после реконструкции

Новости Беларуси. Ворота в Европу станут шире. На белорусско-польской границе в международном пункте пропуска «Брузги» идет реконструкция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таможенники планируют, что в результате пропускная способность увеличится более чем на тысячу грузовиков.

Уже вырисовываются площадки под новые здания. На въезде в Беларусь с нуля построят линию таможенного оформления для большегрузов. Раньше этот узкий участок называли «бутылочным горлом». Теперь там будет семь каналов. А чтобы ускорить процесс прохождения границы, для грузовиков установят двое современных весов – водителю даже не нужно будет выходить из машины.

Андрей Ковальчук, начальник Гродненской региональной таможни:

На сегодня уже порядка 80 % – это груженые машины, то есть это больший объем работ. Мы прогнозировали и понимали, что с реконструкцией М6 – транзитного коридора возрастет и поток транспортных средств. Соответственно, есть дорога – нужны и новые ворота.

А вот новинкой для «Брузгов» станут пешеходный и велосипедный коридоры. Они будут изолированы от проезжей части – это важное требование безопасности. Плюс для пешеходов и велосипедистов – возможность посетить магазин беспошлинной торговли. Для легковых автомобилей и автобусов увеличится количество полос на въезд и выезд – уже укладывается бетонное покрытие.

Кстати, особенность реконструкции в том, что работы на всех участках идут одновременно, но пункт пропуска продолжает работать в обычном режиме без очередей. Основные строительные работы в «Брузгах» завершат к концу декабря.