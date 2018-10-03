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Что грозит сотруднику за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей?

03 октября 2018 07:32
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Юристы уверяют: материальная ответственность повод серьезно поволноваться. Для привлечения к ней нужны всего четыре условия.   

Что грозит сотруднику за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей?-1

Дмитрий Тарасов, адвокат:
Это ущерб, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей, это противоправные действия, это причинно-следственная связь, а также вина.    

Что грозит сотруднику за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей?-4

Парировать аргументами и доказывать вину обязанность работодателя, за одним редким исключением: пункт в трудовом договоре, где прописана полная материальная ответственность.  

Дмитрий Тарасов:
Работники несут ограниченную материальную ответственность в размере среднемесячной заработной платы, в случае, когда ущерб причинен по небрежности. Для руководителей и их заместителей такой размер увеличен до трех среднемесячных заработных плат. 

Что грозит сотруднику за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей?-7

Такой ущерб может быть удержан по распоряжению руководителя, но прежде, суровые официальные бумаги, письменные объяснения. Сумма выплат, отмечают юристы, не может превышать пятидесяти процентов от месячного заработка.

Дмитрий Тарасов:  
Если размер причиненного ущерба превышает три среднемесячные заработные платы, то спор о взыскании суммы решается в судебном порядке.  

Что грозит сотруднику за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей?-10

Дальше – как решит суд, при рассмотрении дела учтут и степень вины, и материальное положение. Чтобы не доводить до крайности, специалисты советуют каждый из сторон соблюдать договоренности и помнить про обязанности. Сухими из воды в подобных ситуациях выходят лишь киногерои.  

# Консультация юриста # общество # Дмитрий Тарасов # Фотофакт # общество

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