Что грозит сотруднику за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей?

Юристы уверяют: материальная ответственность – повод серьезно поволноваться. Для привлечения к ней нужны всего четыре условия .

Дмитрий Тарасов, адвокат: Это ущерб, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей, это противоправные действия, это причинно-следственная связь, а также вина.

Дмитрий Тарасов: Работники несут ограниченную материальную ответственность в размере среднемесячной заработной платы, в случае, когда ущерб причинен по небрежности. Для руководителей и их заместителей такой размер увеличен до трех среднемесячных заработных плат.

Парировать аргументами и доказывать вину – обязанность работодателя, за одним редким исключением: пункт в трудовом договоре, где прописана полная материальная ответственность.

Такой ущерб может быть удержан по распоряжению руководителя, но прежде, суровые официальные бумаги, письменные объяснения. Сумма выплат, отмечают юристы, не может превышать пятидесяти процентов от месячного заработка.

Дмитрий Тарасов:

Если размер причиненного ущерба превышает три среднемесячные заработные платы, то спор о взыскании суммы решается в судебном порядке.