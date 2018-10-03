Что грозит сотруднику за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей?

Юристы уверяют: материальная ответственность – повод серьезно поволноваться. Для привлечения к ней нужны всего четыре условия.
Юристы уверяют: материальная ответственность – повод серьезно поволноваться. Для привлечения к ней нужны всего четыре условия.
Дмитрий Тарасов, адвокат:
Это ущерб, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей, это противоправные действия, это причинно-следственная связь, а также вина.
Парировать аргументами и доказывать вину – обязанность работодателя, за одним редким исключением: пункт в трудовом договоре, где прописана полная материальная ответственность.
Дмитрий Тарасов:
Работники несут ограниченную материальную ответственность в размере среднемесячной заработной платы, в случае, когда ущерб причинен по небрежности. Для руководителей и их заместителей такой размер увеличен до трех среднемесячных заработных плат.
Такой ущерб может быть удержан по распоряжению руководителя, но прежде, суровые официальные бумаги, письменные объяснения. Сумма выплат, отмечают юристы, не может превышать пятидесяти процентов от месячного заработка.
Дмитрий Тарасов:
Если размер причиненного ущерба превышает три среднемесячные заработные платы, то спор о взыскании суммы решается в судебном порядке.
Дальше – как решит суд, при рассмотрении дела учтут и степень вины, и материальное положение. Чтобы не доводить до крайности, специалисты советуют каждый из сторон соблюдать договоренности и помнить про обязанности. Сухими из воды в подобных ситуациях выходят лишь киногерои.