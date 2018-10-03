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Оперативное решение сложных задач: губернаторы Гомельской и Гродненской областей проведут приём граждан 3 октября

03 октября 2018 07:22
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Новости Беларуси. Власти готовы к открытому диалогу. Традиционные субботние телефонные линии дополняют приемы граждан в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оперативное решение сложных задач: губернаторы Гомельской и Гродненской областей проведут приём граждан 3 октября-1

3 октября с самого утра губернаторы Гомельской и Гродненской областей готовы к вопросам и предложениям от местных жителей.

Особенность таких встреч в том, что руководство получает достоверную информацию из первых уст, а это позволяет оперативно реагировать на общие проблемы региона и ориентироваться в вопросах, которые волнуют граждан. Посетители также могут рассчитывать на более оперативное решение сложных задач.

# Прием граждан # общество # Фотофакт

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