Мингорисполком: Органы госрегистрации недвижимого имущества могут перемерить площадь квартиры, которая могла измениться после ремонта

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Николай Владимирович! К нам на горячую линию поступил вопрос.

Человек много лет живет в «хрущевке». За эти годы он не раз делал ремонт: облицовывал стены кафелем, выравнивал стены. Возможно, такие преобразования «украли» сантиметры, которые могли оказаться решающими при постановке на очередь. Может ли человек вызвать какую-либо комиссию, чтобы перемерить общую площадь? Ведь иногда для постановки на учет лишними оказываются и 30 сантиметров.

Николай Ком: В данном случае гражданину необходимо обратиться в органы государственной регистрации недвижимого имущества. Его специалисты сделают заключение, изменилась или нет площадь этого жилого помещения.