3 апреля – Страстная суббота – в этот день принято красить яйца

Издавна существует обычай украшать ими стол и дарить друг другу на Светлое Христово Воскресение. Считалось, что красный цвет яйца символизирует радость Воскрешения. А если красный желток?

Пенсионерка Ядвига Быстрова к празднику Пасхи готовилась заранее. Дом привела в порядок, иконы украсила новыми ручниками. Теперь ждет самых дорогих гостей. За праздничным столом по традиции соберутся дети, внуки и даже правнуки.

Главный символ Пасхи — куриное яйцо — у Ядвиги Игнатьевны почти во всех блюдах. Причем, использует женщина исключительно домашний продукт. Оттого праздничные куличи и булки получаются особенно вкусными. Их к Пасхе пенсионерка печёт не один десяток. Это любимое лакомство внуков и правнуков.

Ядвига Быстрова, жительница деревни Пальница Гродненского района:

Хорошая булка, потому что яички свои хорошие, желтые. Жёлтый желток. Курочки ходят, травку щиплют, кормим хорошо. Вот так и хорошие булки получаются.

Обязательны на праздничном столе и крашеные яйца. Но искусственных красителей хозяйка не использует. Надёжный способ — луковая шелуха. Всего десять минут, и яйцо становится насыщенного бордового цвета.

Приготовить праздничный стол не хуже, чем у Ядвиги Игнатьевны, в этом году смогут и городские хозяйки. На прилавках магазинов появились яйца, по составу не отличающиеся от домашних. Чтобы добиться таких результатов, на местной птицефабрике в корм несушкам стали добавлять порошок, полученный из лепестков бархатцев.

Петр Мискевич, директор птицефабрики:

Не с целью, конечно же, закрасить желток, закрыть людям глаза, запудрить. Здесь есть и комплекс витаминов, и цвет.

Кстати, в канун Великого праздника яйца — самый популярный продукт. Их в этом году в продажу поступит больше обычного — Пасхи всех христианских конфессий совпадают.