Мингорисполком: Если стоимость квартиры меньше, чем стоимость сносимого дома, собственнику жилого дома выплачивается разница в их стоимости

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

В прошлой программе директор предприятия «Минскградо» Александр Петров подробно рассказал о генеральном плане застройки Минска. У минчан возникли новые вопросы. Давайте их послушаем.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Меня интересует вопрос сноса частного сектора в Чижовке. Сейчас снос решено произвести не до 2030, а до 2015 года. У меня кирпичный дом со всеми удобствами с центральной канализацией, газовым котлом, есть горячая и холодная вода.

Я бы хотел, чтобы при сносе я получил равноценный дом, но где-то ближе к городу. Недавно говорили, что в районе Кургана Славы будут строить 12 тысяч частных домовладений. Вот это меня бы устроило.

Николай Ком: В данном случае следует сослаться на Указ Президента Республики Беларусь № 58 от 2 февраля 2009 года, согласно которому предусматривается компенсационные меры в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд. В частности, как в данном случае, если собственник жилого дома изъявляет желание построить дом на другой территории за пределами Минска, то он должен обратиться с заявлением в организацию, которой отводится данный земельный участок и изымается для государственных нужд. Данная организация совместно с Мингорисполкомом решает вопрос об обращении в соответствующие местные исполнительные и распорядительные органы, где гражданин изъявит желание строить жилье или приобретать дом с ходатайством о предоставлении ему земельного участка на данной территории без аукциона. Конечно, если это возможно с учетом градостроительных условий данного населенного пункта.

Екатерина Забенько: При сносе частного сектора возникает масса вопросов. Частные домовладельцы получат компенсацию и новую квартиру. Некоторые хотели бы остаться в городе и получить участок земли. Некоторые хотели бы получить квартиру. А кто-то успел до сноса прописать в доме свою многочисленную родню.

Николай Ком: Предусматривается предоставление в собственность другого жилого помещения. И что важно, другое жилое помещение по размеру должно быть не меньше занимаемого. Закон предусматривает, что данное жилое помещение должно находиться в черте, к примеру, Минска.

Жилое помещение предоставляется в размере 15 кв. м на одного человека — собственника и членов его семьи.

Если стоимость квартиры меньше, чем стоимость сносимого дома, то собственнику жилого дома выплачивается разница в стоимости этих объектов.

Екатерина Забенько: Давайте подведем итог. Что может получить человек, если территория, на которой он проживает, в ближайшее время будет освобождена для строительства новых объектов?

Николай Ком: Во-первых, предоставляется квартира, которая по размеру не меньше сносимого жилого дома. Во-вторых, площадь предоставляемой квартиры рассчитывается исходя из количества людей, проживающих в квартире, а также бывших членов семьи. Другими словами, люди, которые были прописаны в квартире, следуют правилу собственника сносимого дома.

В законе сказано, если при предоставлении 15 кв. м на одного человека невозможно предоставление одной квартиры, то предоставляется две и более квартиры.