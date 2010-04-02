Мингорисполком: При сносе жилого дома гражданам может предоставляться жилье из освобождаемого жилищного фонда

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Еще один вопрос, который поступил на горячую линию.

Муж с женой развелись. Они не общаются, но живут в одном частном доме, причем у каждого даже отдельный вход. Но при сносе их заселяют в одну квартиру. Это законно?

Николай Ком: Допустим, в результате деления одноквартирного блокированного дома в установленном порядке получается «квартира № 1» и «квартира № 2», и эти люди являются собственниками: один — «квартиры № 1», а второй — «квартиры № 2». Этим людям должны быть предоставлены две отдельные квартиры. Если же собственность не выделена, тем более если бывший супруг не имеет право собственности на долю в данном жилом доме, то им будет предоставлена одна квартира из расчета по действующему нормативу.

Екатерина Забенько: Сейчас в Минске под снос идет не только частный сектор. К примеру, в связи со строительством нового комплекса вдоль проспекта Дзержинского собирались снести пятиэтажный дом на улице Лермонтова. Однако, учитывая просьбы жителей, городские власти не поддержали предложение УП «Минскпроект», и принято решение дом не сносить.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Какие условия получения новой квартиры для владельцев государственных приватизированных квартир, которые подлежат сносу? Им дают квартиры старой застройки или новые?

Я живу в Минске по улице Червякова, 14-а. К нам приходили частные риэлторы. Нам предлагают очень плохие условия: дом старой застройки — такой же, в каком сейчас живем. Правда, я живу в 2-этажном доме, а нам предлагают 3-этажный.

Где же здесь улучшение жилищных условий?

Николай Ком: Жилые помещения, предоставляемые взамен сносимого жилого дома, должны отвечать установленным санитарным и техническим требования. Поэтому может предоставляться жилье и из освобождаемого жилищного фонда.

Екатерина Забенько: Недавно в Лондоне с аукциона продавали квартиру метражом 5,6 кв. м. Вот такая маленькая комнатушка.

Мы подумали: а почему бы и нет? В этой комнате вполне можно жить, купив ее за небольшие деньги. Почему бы у нас в Беларуси не продавать те же однокомнатные квартиры разным метражом — от 6 до 100 кв. м. Кто-то может продать свой автомобиль и купить себе личную квартиру и при этом остаться нуждающимся в улучшении жилищных условий. Таких планов нет у города?

Николай Ком: Мы живем в столице со своей архитектурой. Уже имеются утвержденные параметры жилых помещений, квартир и жилых домов. К тому же, наблюдается тенденция к все большему усовершенствованию. Коммерческие организации строят жилье по проектам.

Екатерина Забенько: Николай Владимирович! Квартирный вопрос всегда был и остается самым актуальным для минчан. Проблем много, но, тем не мене, люди, особенно старшего поколения, отмечают — в Минске делается многое.

МНЕНИЕ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Минск застраивается очень активно. Жилья строится значительно больше, чем раньше. Достаточно выехать на окраины, чтобы увидеть дома новой застройки. Тем не менее ,людей-то много прибывает в столицу, и миграция есть —и внутренняя, и внешняя.