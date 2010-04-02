Мингорисполком: Граждане, имеющие социальное жилье, признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий на общих основаниях

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Был период, когда закон признавал нуждающимися в улучшении жилищных условий людей, получивших социальное жилье. Причем занимаемые метры не учитывались. Это правило еще действует?

Николай Ком: Действительно, такой период был. В силу самого факта проживания в жилом помещении социального пользования граждане считались нуждающимися в улучшении жилищных условий. Видимо, это было не совсем правильно. Согласно Указа Президента № 543, эти граждане признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий при наличии общих оснований, то есть при обеспеченности общей площадью жилья менее 15 кв. м на одного члена семьи.