Мингорисполком: Готовность учреждений образования к новому учебному году составляет более 99%

Новости Беларуси. Уже совсем скоро школьники сядут за парты. Торжественные линейки в Минске пройдут в эту субботу. А в будущий понедельник ребята придут на первый урок «Я – минчанин».

Специалисты отмечают, что все учреждения образования столицы готовы принять юных минчан.

Михаил Мирончик, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Готовность учреждений образования к новому учебному году составляет более 99%. Я подчеркну. Почему? Потому что на этой неделе в некоторых учреждениях заканчиваются последние штрихи подготовки. Более того, у нас будет введена 31 августа новая школа, школа-новостройка, № 51 в Лошице-4.

Учащихся ждут и в профессионально-технических учреждениях Минска. Там продлили срок приема документов. До 15 сентября еще можно поступить на некоторые специальности. В основном строительного профиля: каменщик, бетонщик, стропальщик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.