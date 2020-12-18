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Минфин Беларуси обнародовал проект бюджета на 2021 год

18 декабря 2020 17:19
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Новости Беларуси. Министерство финансов обнародовало проект бюджета на следующий год. Разрабатывался он в новых для страны условиях, связанных с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минфин Беларуси обнародовал проект бюджета на 2021 год-1

Бюджет будет дефицитным. Расходы превысят доходы на 4 миллиарда рублей. Профинансируют разницу за счет внутренних резервов. Две трети расходов бюджета ФСЗН направят на пенсии. На финансирование пособий потратят без малого 4 миллиарда.

Минфин Беларуси обнародовал проект бюджета на 2021 год-4

Расходы на здравоохранение в бюджете составят более 1,5 миллиарда рублей. Почти такую же сумму направят на нужды системы образования. Промышленность получит около 1 миллиарда, 508 миллионов – культура и СМИ.

Больше новостей экономики за 18 декабря здесь.

# Государственный бюджет Беларуси # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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