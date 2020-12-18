Минфин Беларуси обнародовал проект бюджета на 2021 год

Новости Беларуси. Министерство финансов обнародовало проект бюджета на следующий год. Разрабатывался он в новых для страны условиях, связанных с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет будет дефицитным. Расходы превысят доходы на 4 миллиарда рублей. Профинансируют разницу за счет внутренних резервов. Две трети расходов бюджета ФСЗН направят на пенсии. На финансирование пособий потратят без малого 4 миллиарда.