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Обновлённую танцевальную площадку открыли в парке имени Челюскинцев. Какие мероприятия планируют здесь проводить?

04 июля 2018 19:41
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Новости Беларуси. Место встречи изменить нельзя. Обновленную танцевальную площадку открыли 3 июля в парке культуры и отдыха имени Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновлённую танцевальную площадку открыли в парке имени Челюскинцев. Какие мероприятия планируют здесь проводить?-1

Ремонтные работы здесь начались в июне 2017 года. За это время успели демонтировать старое здание кассы, установить новую крытую сцену и систему освещения. Торжественное открытие приурочили ко Дню Независимости.

Обновлённую танцевальную площадку открыли в парке имени Челюскинцев. Какие мероприятия планируют здесь проводить?-3

Лилия Ковалева, заведующий сектором культуры управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Администрации Первомайского района:
В ближайшее время мы будем организовывать там и детские праздники, и мероприятия для молодежи, в частности, те же дискотеки, которые были очень популярны в былые времена. Ну и, безусловно, для тех, кто молод душой.

Танцевальная площадка работает уже почти 40 лет. С 2012 года она пустовала, однако после реконструкции культовая площадка снова станет местом встречи тех, кто вальсировал здесь много лет назад.

Вечерние программы будут проводиться каждые выходные с 16 до 18 часов.

Обновлённую танцевальную площадку открыли в парке имени Челюскинцев. Какие мероприятия планируют здесь проводить?-5
# Парки Минска

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